ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു; പ്രതി ഒളിവിലെന്ന് സൂചന
Aug 26, 2025, 14:42 IST
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കായി പോലീസ് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു സാധാരണ അന്വേഷണത്തിനായി സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ അക്രമി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി വലിയൊരു പോലീസ് സംഘം പ്രദേശം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളോട് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയാനും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഉൾനാടൻ പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തിരച്ചിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.