ഇറാൻ-യു.എസ് പോരാട്ടം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു: പന്റഗണിന് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വൻ യുദ്ധഭീതി
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും വൻ യുദ്ധസാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടെ, ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നവംബർ ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന യു.എസ് മിഡ്ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി കൂടുതൽ സൈനിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
യു.എസ് സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഏതെന്ന കാര്യം വൈകാതെ വ്യക്തമാകുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആണവനിലയങ്ങൾ തകർത്തതായും ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തിയെ യു.എസ് സൈന്യം കാര്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇതിനിടെ, മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് සමുദ്രസന്ധിയിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) എണ്ണക്കപ്പൽ ഗതാഗത സുരക്ഷ യു.എസ് നാവികസേന നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യു.എസ് സൈനിക നിരീക്ഷണം അതിശക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ തലത്തിലേക്ക് മാറിയേക്കാം.