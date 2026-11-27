യുക്രൈനിലെ ഒമ്പത് മേഖലകളിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം; റെയിൽവേ, ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കൽക്കരി ഖനികൾ തകർത്തു
കീവ്: യുക്രൈനിലെ ഒമ്പത് മേഖലകളിൽ റെയിൽവേ, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കൽക്കരി ഖനികൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യയുടെ വ്യാപക ആക്രമണം. നവംബർ 27 പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറുപേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്ക് മേഖലയിൽ ക്രിവി റിഹ്, കാമിയാൻസ്കെ നഗരങ്ങളിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും രണ്ട് കൽക്കരി ഖനികൾക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
വിന്നിറ്റ്സ്യ, കിറോവോഹ്രാദ് മേഖലകളിലെ വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷനുകളും റഷ്യ ലക്ഷ്യമിട്ടു. റെയിൽവേ ശൃംഖലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമണത്തിനിരയായി.
സപൊറീഷ്യ, കീവ്, മൈക്കൊലൈവ് മേഖലകളിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെയർഹൗസുകൾക്കും നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഖാർകീവ് മേഖലയിലെ ഇസ്യൂമിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഇവിടെ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഒഡേസ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ വീടിനും സുമി മേഖലയിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തലും തുടരുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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