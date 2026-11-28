മെസിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് ആരോപണം; സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന് പത്തുകോടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത്, അബ്ദുറഹ്മാനെതിരെ രേഖകൾ പുറത്ത്
കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായ മെസിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. കൊച്ചിയിലെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിനായി പത്തുകോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചതായുള്ള രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് വിവാദം വീണ്ടും ശക്തമായത്. കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാനെതിരെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും സ്പോൺസർ വഹിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കെയാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയത്. പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം നവീകരണത്തിനായി പത്തുകോടി രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ധനവകുപ്പിന് കത്തയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ഫയലിൽ പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ തുക കൈമാറുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടു. സ്പോൺസർ ചെലവ് വഹിക്കുമെന്ന കരാറിനിടയിലും സർക്കാർ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുകയാണ്.
കലൂർ സ്റ്റേഡിയം 70 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് നവീകരിച്ചതെന്നാണ് ആർബിസി ഉടമ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ 8.42 കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നാണ് ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (ജിസിഡിഎ) എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മെസിയെയും അർജന്റീന ടീമിനെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയും തുടരുകയാണ്. മുൻമന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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