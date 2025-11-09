ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിൽ 6.07 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം

By Metro DeskNov 9, 2025, 13:41 IST
പോർട്ട് ബ്ലെയർ: ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.07 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ജർമ്മൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ ജിയോസയൻസസ് (GFZ) നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലായിരുന്നു.

​ദ്വീപുകളിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീരദേശ മേഖലകളിലോ മറ്റ് ദ്വീപുകളിലോ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആഘാതം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

​ദേശീയ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (National Center for Seismology - NCS) ഈ ഭൂകമ്പം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് ആൻഡമാൻ കടലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും.

